“كوكو” يجتمع بـ “سليماني” و “بن زية”

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن “فيليب كوكو” مدرب “فينربخشة” التركي قد اجتمع مع إسلام سليماني و ياسين بن زية قبل مواجهة اندرلخت في الأوروبا ليغ.

وأكدت ذات المصادر، أن المدرب يعتمد كثيرا على الثنائي الجزائري وطالبهما بتقديم كل ما لديهما من أجل قيادة الفريق لتحقيق الانتصار.

وقال “كوكو” في رسالة لسليماني: “لا يمكننا التشكيك في إمكانياتك، لقد سجلت هدفين ضد “ترنافا” وحان الوقت لتسجيل أهداف أخرى”.

وأضاف: “فعاليتك وأداءك فوق أرضية الميدان سيؤثر بالإيجاب على أداء الفريق ككل”.

وبخصوص “بن زية” فإن المدرب طالبه باللعب أكثر أمام المرمى وصنع أكبر عدد ممكن من الفرص الخطيرة.