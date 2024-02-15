كولر: “شباب بلوزداد منافس شرس وسيجمعنا لقاء صعب”

اعترف مدرب نادي الأهلي المصري، مارسيل كولر، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرّح المدرب كولر، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “شباب بلوزداد منافس شرس وسيكون لقاء صعب، ويحتاج تركيز كبير”.

كما أضاف: “جماهير الشباب ستكون بقوة، ولكن علينا التركيز. المباريات أمام الفرق الجزائرية دائما ما تكون صعبة”.

وبخصوص جاهزية تعداده، أوضح مدرب الأهلي، مارشيل كولر: ” اللاعبون الذين شاركوا في “الكان” أخذوا قسطا من الراحة”.