كولر: “نملك فريقاً قوياً بإمكانه الفوز على شباب بلوزداد”

أبدى مدرب نادي الاهلي المصري، مارسيل كولر، ثقته الكبيرة في فريقه، مؤكدا قدرتهم على تحقيق الفوز غدا الجمعة،أمام شباب بلوزداد، رغم اعترافه بقوة المنافس.

وصرّح كولر، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس: “تنتظرنا مباراة صعبة، كون منافسنا أظهر أنه قوي في مباراة الذهاب، خاصة في الشوط الأول”.

وأضاف: “فريقنا يجب أن يتعامل بحذر في مباراة الغد. نملك تعداداً قوياً بإمكانه مجابهة فريق شباب بلوزداد”.

وتابع مارسيل كولر: “نحن متأكدون أن فريق شباب بلوزداد سيحاول بكل قوته الفوز بمباراة الغدإ لكن بإمكان فريقنا التحكم في اللقاء، وتحقيق الفوز، أو التعادل”.