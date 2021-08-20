كولومبيا: اعتقال مهرب مخدرات في حفل زفافه

اعتقلت الشرطة الكولومبية مهرب مخدرات يدعى “ماشيتي” سانتانا خلال حفل زفافه في أوراميتا في أنتيوكيا. عندما كان يستعد للزواج وسط جميع الحاضرين. وأفاد مكتب المدعى العام في بيان أنه تم القبض عليه بينما كان على وشط السير في ممر الكنيسة للزواج.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن لويس سانتانا ، المعروف أيضًا باسم ماشيتي “Machete”. هو المشغل الرئيسي للكارتل المعروف باسم “Clan del Golfo”، والذي يعمل في مقاطعتي أنتيوكيا وتشوكو Antioquia و Chocó.

وأوضحت الصحيفة أن سانتانا، 24 عامًا، مطلوبًا منذ عام 2017، لكنه تمكن من الفرار من الاعتقال في عدة مناسبات. وفقًا للمدعين العامين، وتم التعرف عليه في الكنيسة المحلية في بلدة أوراميتا الصغيرة بكولومبيا. وتم اعتقاله بينما كان يستعد للزواج.