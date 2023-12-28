كولومبيا تحاول انتشال كنز من حطام عمره 315 عامًا

أعلنت السلطات الكولومبية أن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تتعهد برفع حمولة السفينة الشراعية “سان خوسيه”. التي غرقت عام 1708 إلى سطح المحيط الأطلسي.

وتم تحديد موقع حطام القارب، الذي غرق قبالة ساحل البحر الكاريبي، في عام 2015. بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون. ولم يتم الكشف عن الموقع الدقيق لهذا الأخير، وهو سر من أسرار الدولة.

وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية CBS، كانت السفينة سان خوسيه، وقت غرقها، تحمل 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمردًا. بالإضافة إلى العديد من السلع الثمينة من المستعمرات الإسبانية.

ويبلغ إجمالي وزن الشحنة حوالي 200 طن وقد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.

وفي القرن الثامن عشر، كانت كولومبيا نفسها مستعمرة إسبانية، وكانت مدينة قرطاجنة آنذاك. نقطة عبور ضرورية لذهب القارة وثرواتها على الطريق إلى أوروبا. غرقت السفينة سان خوسيه في نهاية المطاف خلال معركة بحرية مع البريطانيين.

وفقًا لوزير الثقافة الكولومبي، خوان ديفيد كوريا، فإن تتبع ثروات سان خوسيه له أهمية أثرية فقط. ويقول: “هذا حطام أثري، وليس كنزًا. إنها فرصة لنا لنصبح دولة في طليعة الأبحاث الأثرية تحت الماء”.

ومع ذلك، فإن هذا البحث الأثري يقع في مركز العديد من المشاكل. في البداية، اعتقدت بلدان أخرى. بما في ذلك إسبانيا، المالك الأصلي للسفينة، وكذلك مجموعة من السكان الأصليين في بوليفيا، قارا. أن محتويات السفينة تنتمي إليهم.

وفي عام 2018، اضطرت الحكومة الكولومبية إلى التخلي عن محاولتها الأولى للتنقيب في مواجهة ضغوط قانونية. من شركة خاصة تطالب بحقوقها في الحطام بموجب اتفاق أبرم مع السلطات المحلية في الثمانينيات.