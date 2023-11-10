كولومبيا تدعم شكوى الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية

أعلن الرئيس الكولومبي، بيترو غوستافو، دعم بلاده للشكوى التي قدمتها الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.

وكتب غوستافو على حسابه بموقع “إكس” تويتر سابقا، “ستساهم جمهورية كولومبيا في الشكوى التي قدمتها الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية. بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد بنيامين نتنياهو وذلك بسبب المذبحة التي ارتكبها بحق الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الرئيس الكولمبي “سيجتمع وزير خارجية كولومبيا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.