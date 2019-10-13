كولومبيا تفقد خدمات نجم جديد قبل مواجهة الخضر

سيكون منتخب كولومبيا محروما من خدمات رأس حربته دوفان زاباتا، وهذا خلال المواجهة الودية المُرتقبة أمام الخضر، سهرة بعد غد الثلاثاء.

ويعاني النجم نادي أتالانتا بيرغامو من إصابة، ستجعله غير قادر على التواجد مع بقية زملائه فوق أرضية ملعب “بيار موروا”.

ويأتي هذا الغياب الإضطراري ليؤثر سلبا على القاطرة الأمامية لأشبال كارلوس كيروش، والمحرومة أصلا من نجميها خاميس رودريغيز وراديميل فالكاو.

يشار الى أن مُحاربي الصحراء وصلوا ظهيرة اليوم الى مدينة ليل، تحسبا لمُلاقاة صاحب المركز التاسع عالميا في ترتيب الفيفا.