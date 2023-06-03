كولومبيا وبوليفيا يوافقان على إعتماد سفيرين للجمهورية الصحراوية

وافقت كل من كولومبيا وبوليفيا على اعتماد سفيرين من جمهورية الصحراء الغربية لديهما.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، قال السفير الصحراوي المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي، محمد أزروك أن بوليفيا وكولومبيا وافقتا على اعتماد كل من أحمتو محمد سالم وأميه يحظيه، سفيرين مفوضين فوق العادة لديهما.

وعبر محمد أزروك، عن امتنانه لحكومتي الدولتين، معتبرا ذلك “تعزيزا لمكانة الجمهورية الصحراوية دوليا بصفة عامة. وعلى مستوى أمريكا اللاتينية بصفة خاصة”.

وأضاف أن “ذلك يعزز علاقات الجمهورية الصحراوية مع دول أمريكا اللاتينية. ويجهض المحاولات المغربية الرامية إلى تشويه سمعة الشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير”.