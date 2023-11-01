كولومبيا وتشيلي تستدعيان سفيريهما بسبب الأوضاع في غزة

أعلنت دولة بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. واتهم الرئيس الكولومبي إسرائيل بارتكاب “مذبحة للشعب الفلسطيني”.

وفي الوقت ذاته، أعلنت كل من كولومبيا وتشيلي المجاورتين لبوليفيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب. للتشاور بسبب التصعيد في قطاع غزة المحاصر.

ودخل التصعيد غير المسبوق بين حماس وإسرائيل الأربعاء يومه الخامس والعشرين دون أن تستطيع المساعي الدولية ودعوات الأمم المتحدة تحقيق وقف لإطلاق النار.

ونددت الدول الثلاث الواقعة في أمريكا الجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على غزة، وأدانت مقتل المواطنين الفلسطينيين.

وقال نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني في مؤتمر صحفي إن بلاده “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية. رفضا وتنديدا بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة”.