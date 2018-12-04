أوهمه بتمكينه من قطعتي أرض بقيمة 1.4 مليار سنتيم

“كولونال” مزيف يحتال على طبيب في إطار مشروع عيادة لجراحة العيون ببئر خادم

تمكّن عقيد مزيف في الجيش من النصب والاحتيال على طبيب عيون في إطار مشروع وهمي لإنشاء عيادة خاصة.

وذلك داخل تعاونية عقارية في بئر خادم بعد بيعه قطعتين أرضيتين بمبلغ 1.4 مليار سنتيم بموجب قرار استفادة مزور، ليلوذ بعدها بالفرار إلى وجهة مجهولة وبحوزته 3 صكوك بقيمة نصف مليار سنتيم تسلّمها كعربون.

مجريات قضية الحال، حسبما دار بجلسة المحاكمة، تعود إلى الوقت الذي قصد فيه المتهم عيادة الضحية.

أين خضع لعملية جراحية على مستوى العيون، وقدم نفسه على أساس عقيد بالجيش كي يحظى بمعاملة خاصة.

وبعد مثوله للشفاء وتوطد علاقتهما أخطره بأنه يترأس مشروع تعاونية عقارية على مستوى منطقة بئر خادم حينما علم أنه يرغب في فتح عيادة خاصة.

ليوهمه ببيعه قطعتين أرضيتين بمساحة 640 متر مربع بسعر 700 مليون سنتيم للقطعة الواحدة.

وفي إطار المعاملة التي جمعتهما، طلب الضحية أن يسلمه القانون الأساسي للتعاونية الذي تضمّن أن عليه تسديد 50 % من القيمة الإجمالية للحصول على قرار الإستفادة.

وعليه سلمه 3 صكوك بنكية بقيمة 500 مليون سنتيم سارع المتهم إلى تقديمها للمخالصة أمام أحد البنوك بمنطقة بئر خادم.

أين تعرف أحد الموظفين على المتهم المعروف بسوابقه العدلية في قضايا النصب واتصل بالطبيب بصفته صديقا مقربا له ليستفسر منه عن الصكوك بعدما طلب من الساحب أن يعود في اليوم الموالي بسبب مشكل تقني.

إلاّ أنه تفطن إلى أنها خدعة لمباغتته وكشف حقيقة جريمته ليغادر إلى وجهة مجهولة، في الوقت الذي قصد الطرف الثاني مصالح البلدية للاستفسار عن وضعيته.

أين تم إخطاره بأن قرار الاستفادة الذي بحوزته مزور وغير صادر عنهم.

ليقوم بتقييد شكوى ضد العقيد المزيف التي على أساسها تمت متابعته من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بجرم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وهي الأفعال التي التمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج، مع إصدار أمر بالقبض ضده.