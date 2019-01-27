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كوليبالي:”غولام أول من تحدث إلي وهذا ما قاله لي”

الرياضة
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كوليبالي:”غولام أول من تحدث إلي وهذا ما قاله لي” غولام وكوليبالي
بقلم وليد كويني

عاد مدافع نادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، للحديث عن الهتافات العنصرية التي تعرضها لها من جماهير إنتر ميلان.

وقال اللاعب السنغالي في تصريح نقله موقع “غول” العالمي:”صعب علي الحديث، ومتأسف لمشاهدة مظاهر العنصرية تتواصل ونحن في 2019″.

مضيفا:”تعرضت لهتافات عنصرية ما جعلني أقوم بحركة إتجاه الحكم، لكنني اعتذرت منه بعدها، لكن غولام وميرتينز أخبروني بأنني أخطأت”.

وختم كوليبالي قائلا:”أدركت أنهم كانوا على حق، وفي حال تكرر الأمر، سأحسن التصرف، لأنني أعلم أن معظم اللاعبين مستعدين لمغادرة الملعب”.


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