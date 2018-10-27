كوليبالي:”مرحبا بعودتك يا أخي”

الرياضة
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كوليبالي:”مرحبا بعودتك يا أخي”
بقلم وليد كويني

أبدى مدافع نادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، سعادته الكبيرة بالعودة القوية لزميله في الفريق الجزائري فوزي غولام.

ونشر الدولي الدولي السنغالي صورة له رفقة الجزائري خلال تدريبات نادي الجنوب على  حسابه الرسمي بـ”تويتر”.

وأرقفها بعبارة “في نابولي يوجد دائما غولام.. مرحبا بعودتك يا أخي”.

يذكر أن الثنائي تربطه علاقة صداقة قوية بحكم نشأتهم سويا في فرنسا.


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