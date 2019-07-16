كوليبالي:”هذا النهائي يسعد شعب بأكمله ونحن فخورون به”

أعرب مدافع المنتخب السينغالي خاليدو كوليبالي عن أسفه الشديد بسبب غيابه عن نهائي كأس أمم إفريقيا الذي سيجمع منتخب بلاده أمام المنتخب الجزائري يوم الجمعة.

ويغيب كوليبالي عن منتخب السنغال أمام الجزائر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار أمام أوغندا في ثمن النهائي، قبل أن يحصل على بطاقة أخرى أمام تونس في نصف النهائي.

وقال كوليبالي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نهائي يسعد شعب بأكمله ونحن فخورون به، سيكون من المؤلم عدم مشاركتي، لكنني سأظل إلى جانب إخوتي لكتابة التاريخ”.