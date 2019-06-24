كوليبالي: “جئنا لحصد اللقب الإفريقي ومواجهة الجزائر جد صعبة”

كشف الدولي السنغالي، كاليدو كوليبالي، إصرار منتخب بلده على إحراز التاج الإفريقي، معترفا في ذات الوقت بصعوبة المواجهة التي تنتظرهم أمام الجزائر.

وأكد كوليبالي، لموقع “كوورة”، أن طموحهم كبير، في أن يكون التتويج في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، من نصيب السنغال.

وبخصوص المواجهة المقبلة لهم ضمن هذه الدورة، شدد النجم السنغالي على صعوبة المهمة التي تنتظرهم أمام الجزائر، التي تملك لاعبين مميزين حسب تصريحاته على غرار فيغولي، محرز وغيرهم.

يذكر أن المنتخب السنغالي، يتقاسم صدارة المجموعة الثالثة رفقة الجزائر، وسيلتقي المنتخبان في صدام قوي، لحساب الجولة الثانية لهذه المجموعة.