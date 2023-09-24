كوليبالي: “حققنا الأهم أمام البيض ولن نفرط في نقاط مبارياتننا داخل الديار”

أبدى لاعب وفاق سطيف، سليمان كوليبالي، سعادته بمشاهمته في الفوز المحقق أمام مولودية البيض، وبتمكنه من هز الشباك.

وصرح كوليبالي، للصفحة الرسمية للوفاق: “اولا أهنئ المدرب الذي نجح في تحضير الفريق لهذه المباراة في وقت قياسي”.

كما أضاف: “حققنا الاهم في هذه المباراة، باحرازنا للنقاط الثلاثة التي عملنا بجهد كبير نحن اللاعبون من أجل تحقيقها”.

وأردف مهاجم الوفاق: “سعيد لتمكني من هز الشباك في هذا اللقاء، بعدما احسنت استغلال احدى الفرص التي اتيحت لي”.

وتابع سليمان كوليبالي: “بالعزيمة التي أظهرناها في مواجهة مولودية البيض، سيكون الأمر جد صعب على الأندية التي سنستقبلها، كوننا لن نفرط في نقاط مبارياتننا داخل الديار”