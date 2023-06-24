كوليبالي يجتاز الفحوصات الطبية بنجاح في السعودية

كشفت قناة “بيان سبورتس” القطرية عن تواجد المدافع خاليدو كوليبالي بالسعودية أين أجرى الفحوصات الطبية بنجاح مع الهلال السعودي.

وقالت عبر الصفحة الرسمية لها على “تويتر”، اليوم السبت، أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الساعات المقبلة عبر الموقع الرمسي لنادي الهلال بعد الاتفاق على مدة العقد و الشق المادي.

ورحّب الجمهور الأهلاوي بقائد منتخب السنغال وبطل كأس افريقيا في الطبعة الماضية.

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