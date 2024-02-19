كوليبالي يفسخ عقده مع وفاق سطيف بالتراضي

أعلن لاعب وفاق سطيف سليمان كوليبالي عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، اليوم الإثنين، عن فسخ عقده رسميا.

وقال سليمان كوليبالي خلال منشوره “تمت الموافقة على فسخ عقدي من قبل الشركة المالكة، أشكر جميع الأنصار على الحب والتشجيع خلال الفترة التي قضيتها مع الفريق”.

كما أضاف كوليبالي “أتمنى أن يعود الوفاق بقوة في المستقبل القريب”.

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