كومباسا: “هدفنا العودة بالنقاط الثلاث من الساورة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب مولودية وهران، عثمان كومباسا، عزمه رفقة زملائه في الفريق، على العودة بكامل الزاد من بشار، في مباراتهم ضد شبيبة الساورة.
وصرح اللاعب كومباسا، في هذا الخصوص: “لدي ثقة في فريقي، وفي قدرتنا على العودة بالنقاط الثلاث من الساورة”.
كما أضاف: “لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، والطاقم الفني، ونسعى لمواصلة مشوارنا بديناميكية ايجابية”.
يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية وهران، سهرة اليوم الجمعة، بمضيفهم شبيبةالساورة، تدخل ضمن الجولة الـ23 من البطولة.
