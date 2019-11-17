“كومباني” يُشيد بـ “محرز” ويُوجّه رسالة مشفرة لـ “غوارديولا”

الرياضة
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“كومباني” يُشيد بـ “محرز” ويُوجّه رسالة مشفرة لـ “غوارديولا”
بقلم أمير بهلول

أشاد “فينست كومباني” قائد “مانشستر سيتي” السابق بإمكانيات النجم الجزائري “رياض محرز” الذي لم يشارك مؤخرا مع الفريق في “البريميرليغ”.

وقال “كومباني” في تصريحات صحفية: “البعض ينسى أنني كنت احتياطيا الموسم الماضي أيضا، لكنني كنت حاسما أمام ليستر”.

وأضاف: “نفس الشيء بالنسبة لرياض محرز فهو الآخر منحنا التتويج باللقب في آخر مباراة، وهنا يظهر معدن اللاعب”.

وتابع: “أن تنضم للفريق كأغلى صفقة في تاريخ النادي ليس سهلا ولن يضمن لك ذلك مكانة أساسية وكان عليه أن يستغل كل دقيقة”.

وختم كلامه: “رياض يتمتع بإمكانيات كبيرة، ولديه موهبة استثنائية”.

هذا التصريح من شأنه أن يرفع من معنويات “محرز” وهو بمثابة رسالة مشفرة لـ “غوارديولا” من أجل الاعتماد عليه.


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