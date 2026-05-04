كومبواريه يمنع قبال من الحديث عن “الخضر” !

حرم مدرب نادي باريس أف سي الفرنسي، أنطوان كومبواريه، لاعبه الدولي الجزائري، ايلان قبال، من الحديث عن المنتخب الوطني الجزائري.

وعُرف كومبواريه، بعداءه الشديد لكل ما يمث بصلة إلى الجزائر والاسلام على حد سواء، وهو الذي دفع حينما كان مدربا لنادي نانت، مدافع “الخضر” خوان حجام، لمغادرة الفريق جانفي 2024. بعدما ابعده من مخططاته بسبب تمسكه بصوم رمضان.

وعقب مباراة أمس الأحد، التي فاز بها باريس أف سي، بنتيجة 4-0، ضمن فعاليات الجولة الـ 32 من “الليغ1″، كان قبال الذي شارك أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ 65. بصدد الإدلاء بتصريح صحفي.

قبل أن يقاطعه مدربه كومبواريه، قائلا هل ستتحدث عن المنتخب؟ وأجاب قبال مبتسما: “لا بل عن الفوز بنتيجة 4-0″، ليرد مدربه الفرنسي: “الأداء الجيد، الفوز أولا.. الفوز”.