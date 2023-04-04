كومبواريه يواصل إستبعاد حجام بسبب الصيام

يواصل مدرب نادي نانت الفرنسي، أنتوان كومبواريه، إستبعاد لاعبه الدولي الجزائري جوان حجام، من المشاركة في مباريات الفريق، بسبب قرار اللاعب بالصيام.

ونقل موقع BUT الفرنسي تصريحات مدرب نانت كومبواريه، اليوم الإثنين، في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة ليون في نصف نهائي كأس فرنسا:”لن يتغير الأمر اللاعب مستبعد”.

وأضاف كومبواريه:”لاتوجد أي قضية مثيرة للجدل بخصوص هذا الموضوع، واللاعب حجام ليس معاقب، أنا مدرب، وهناك قواعد حياة وإطار عمل”.

وتابع كومبوارييه:”بمجرد انتهاء رمضان سيعود إلى المجموعة، لست أنا من حرم نفسي من خدماته بل اللاعب من حرم نفسه بسبب معتقداته الدينية”.

يجدر للإشارة، تواجد لاعب المنتخب الوطني جوان حجام، خارج قائمة فريقه في مواجهة الغد الأربعاء ضد ليون في نصف نهائي كأس فرنسا.