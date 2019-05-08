«كومبوت» الرضّع Blédina «بيريمي» في الأسواق الجزائرية..!

شركة «دانون» جرجرة تكذّب إنتاج أو تسويق المنتج الموجه للرضع ما بين 4 و6 أشهر

منظمة حماية المستهلك تلقت عديد الشكاوى حول المنتج المستورد من فرنسا بتاريخ 19 ديسمبر 2018

اشتكى عدد من الأولياء من تسويق معجون الفواكه «كومبوت» الموجه للأطفال الرّضع ما بين أربعة إلى ستّة أشهر من علامة Blédina فرنسا منتهي الصلاحية بالمحلات التجارية الكبرى على مستوى عدد من الولايات خاصة ولاية عنابة.

من جهتها، نفت شركة «دانون» جرجرة الجزائر، إنتاج وتسويق معجون الفواكه «كومبوت» الموجه للأطفال الرّضع ما بين أربعة إلى ستّة أشهر .

من طرفها أو من طرف موزع رسمي معتمد لدى شركة Blédina فرنسا، بعد شكاوى حول تسويق المنتوج في عدد من الولايات من بينها ولاية عنابة.

وحسب مراسلة رسمية لشركة «دانون» جرجرة الجزائر موجّهة إلى رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي.

وفقا لمراسلة هذا الأخير حول إحدى منتجات شركة «بليدينا» التابعة لدانون فرنسا، والمتمثلة في معجون الفواكه الموجه للرضع الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة إلى ستة أشهر.

فإن الشركة توضّح أن هذا المنتج غير منتوج وغير مسوق في الجزائر من طرف شركة «دانون» جرجرة الجزائر أو من طرف موزع رسمي معتمد لدة شركة «بليدينا» فرنسا.

وأخلت «دانون» جرجرة الجزائر مسؤوليتها الكاملة من استيراد هذا المنتوج للسوق الجزائري.

وفي هذا الشأن كشف رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في اتصال بـ«النهار»، أمس، أن الجمعية تلقّت شكاوى عديدة حول منتوج معجون الفواكه .

الموجّه للرضع من علامة «بليدينا» المستورد من فرنسا منتهي الصلاحية بتاريخ 19 ديسمبر 2018، يباع بالأسواق الجزائرية.

وأضاف المتحدث بأنه تم الاتصال بمديرية التجارة لولاية عنابة، باعتبار أن الشكوى كانت من ولاية عنابة، حيث تم إطلاق جهاز الإنذار للجمعية.

بالتواصل مع ممثل شركة «بليدينا» والمتمثل في شركة «دانون» جرجرة الجزائر، والتي قامت بالتحقيقات وتبين أنها لم تستورد المنتوج أصلا.

ودعا زبدي أولياء الرضع إلى توخي الحذر والتأكد من تاريخ المنتوج قبل استهلاكه، باعتبار أنه قد يشكل خطرا على صحة الرضع.