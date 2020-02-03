“كومندوس أصفر” لتنظيف طائرة الجوية الجزائرية من فيروس كورونا القاتل

تحصلت “النهار أونلاين” على صور لجوانب من التحضيرات الجارية على مستوى مطار هواري بومدين، بعد وصول طائرة الجوية الجزائرية التي تكفلت بنقل الجزائريين العائدين من ووهان الصينية الموبوءة.

وحسب الصور الحصرية التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، فإن الجوية الجزائرية استنجدت بفرقة مختصة من خبراء مهمتهم تنظيف كامل بدن الطائرة التي تكفلت بتأمين رحلة ووهان الجزائر العاصمة.

ويرتدي الطاقم المكلف بتعقيم وتنظيف الطائرة التي تكفلت بأخطر مهمة ألبسة طبية واقية صفراء اللون، وأقنعة تنفسية سوداء، تحسبا لوجود عدوى متنقلة عبر الطائرة.