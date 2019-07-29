كوموندوس جديد يدعم كتيبة بلماضي قبل المونديال!

كشفت صحيفة “الآس الإسبانية” باللغة العربية عن رغبة الناخب الوطني جمل بلماضي في تدعيم العارضة الفنية للمنتخب الجزائري قبل دخول تصفيات كأس العالم 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عبد السلام وادو اللاعب المغربي السابق والمدرب الحالي بالفئات العمرية لفريق نانسي الفرنسي قد تحصل على عرض شفهي من المدرب الجزائري جمال بلماضي للعمل كمساعد له ضمن طاقم المنتخب الجزائري.

وتم دعوة “وادو” لحضور نهائي كأس امم إفريقيا الأخيرة بمصر من طرف بلماضي ، حيث شوهد بمقر إقامة المنتخب الجزائري في محادثات مع أعضاء الفاف.

وسبق لبلماضي وأن خاض تجربة مع عبد السلام وادو في فرنسا وقطر ، وهو ما يمهد الطريق للاعب المغربي السابق للعمل كمساعد لبلماضي حسب الصحيفة الإسبانية.