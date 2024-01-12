كوناتي:”طبقنا تعليمات المدرب وحققنا الفوز أمام الساورة”

تحدث متوسط ميدان إتحاد الجزائر، سيكو كوناتي، عن الفوز الذي حققه فريقه أمام الضيف شبيبة الساورة، برسم الجولة 13 من الرابطة المحترفة.

وصرح كوناتي، عقب نهاية المواجهة التي إنتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الإتحاد، أمس الخميس بملعب 5 جويلية:”بدأنا مواجهة شبيبة الساورة بشكل سيء، والمنافس لعب بإندفاع بدني كبير وتمكن من تسجيل”.

وأضاف كوناتي:”في إستراحة مابين الشوطين، طالبنا المدرب بإظهار الوجه الحقيقي للإتحاد، وطالبنا بالفوز في المواجهة”.

وختم سيكو كوناتي:”تمكنا من تسجيل هدفين والفوز بالثلاث نقاط، وجمهور الإتحاد إستثنائي، لم أرى مثله من قبل”.