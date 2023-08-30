كوناتي: “لم أرَ في حياتي مثل جمهور اتحاد العاصمة ومتحمس لملاقاتهم”

أبدى المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، المالي سيكو كوناتي، اعجابه الكبير بجماهير الاتحاد، وتحمسه لملاقاتهم.

وصرح كوناتي، للصفحة الرسمية للاتحاد: “شاهدت فيديو نهائي اتحاد العاصمة في كأس الكاف، ولم أرَ في حياتي مثل جماهير الاتحاد”.

كما أضاف لاعب وسط الميدان: “أنا جد متحمس لملاقاة جماهير الاتحاد، وأدعوهم لمساندتنا بقوة من أجل اسعادهم”.

يذكر أن سيكو كوناتي، التحق هذا الصيف باتحاد العاصمة، ويخوض حاليا تحضيراته مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.