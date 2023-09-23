كوناتي: “هدفنا العودة بنقاط من المغرب وتفادي تلقي أهداف”

كشف لاعب اتحاد العاصمة. سيكو كوناتي. أهداف فريقه في المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت، بمضيفهم الفتح الرباطي المغربي، ضمن كأس الكاف.

ونقلت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، تصريحات كوناتي أين قال: “نسعى لتقديم أفضل أداء في مواجهة الفتح الرباطي”.

كما أضاف سيكو كوناتي: “جئنا إلى المغرب لحصد النقاط، وسنقدم أفضل ما لدينا لتفادي الهزيمة، وعدم تلقي أهداف”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يواجه اليوم السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلاً، الفتح الرباطي، برسم ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.