“كونترول” على طريقة الكبار من لحسن

ونشر مهدي لحسن، عبر “تويتر”، فيديو للقطة فنية عالمية، قام بها خلال مباراة فريقه أمام نادي لاس بالماس، لحساب الليغا.

حيث قام وسط ميدان نادي خيتافي، بـ”كنترول” على طريقة الكبار، بعد ابعاد الكرة من أحد مدافعي نادي لاس بالماس الإسباني.

وجاءت هذه اللقطة الفنية من صاحب الـ33عاما، في الدقيقة الـ76 من المباراة، من على خط التماس، أثناء استعداده للدخول كبديل.

Tiens @SmaBouabdellah c est cadeau 🎁 😆😁😂

La montre pas a @Anthar6Officiel sinon on fera jamais de Five…

Je suis dans le coin, quand vous voulez on se fait un match 😉👌 pic.twitter.com/bVSQ5ZwvCw

— Medhi Lacen (@MedhiLacen8) December 22, 2017