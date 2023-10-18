كونتونا: “فلسطين حرة تعني تحرير الفلسطينيين من احتلال سلبهم حقوقهم لـ75 عاما”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى النجم الدولي الفرنسي الأسبق، ايرك كونتونا، تضامنه مع الشعب الفلسطينية، مؤكدا أحقيتهم في تحرير بلدهم من الاحتلال.
كتب كونتونا، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “اسنتغرام”: “الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني لا يعني أنك مؤيد لحماس”.
كما أضاف: “إن قول “فلسطين حرة” لا يعني أنك معاد للسامية، أو أنك تريد “اختفاء جميع اليهود، “فلسطين الحرة” تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الذي سلبهم حقوقهم الأساسية لمدة 75 عامًا”.
وأردف: “إن “فلسطين الحرة” تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، ونصفهم من الأطفال”.
وتابع اريك كونتونا: “”فلسطين الحرة” تعني إنهاء الفصل العنصري، “فلسطين الحرة” تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية لأراضيهم”.
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