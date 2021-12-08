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الرياضة

كونتي يدق ناقوس الخطر ويعلن عن 13 اصابة بكورونا في توتنهام

بقلم كريم.تيغرمت
كونتي يدق ناقوس الخطر ويعلن عن 13 اصابة بكورونا في توتنهام
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كشف المدرب أنطونيو كونتي، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا، في صفوف ناديه توتنهام الإنجليزي.

وصرح كونتي، خلال مؤتمره الصحفي: “الوضع خطير في توتنهام، توجد عدوى كبيرة داخل الفريق، نحن خائفون ولا نعرف ما سيحدث”

كما أضاف: “تعرض 13 شخص في الفريق رللاصابة بعدوى كورونا، منهم 8 لاعبين، و5 أفراد من الطاقم الفني”.

وتابع أنطونيو كونتي: “الجميع خائف، الوضع خطير جدا، كل يوم يتم تسجيل اصابات جديدة، لأشخاص كانت تحاليلهم سلبية”.

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