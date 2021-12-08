كونتي يدق ناقوس الخطر ويعلن عن 13 اصابة بكورونا في توتنهام
بقلم كريم.تيغرمت
كشف المدرب أنطونيو كونتي، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا، في صفوف ناديه توتنهام الإنجليزي.
وصرح كونتي، خلال مؤتمره الصحفي: “الوضع خطير في توتنهام، توجد عدوى كبيرة داخل الفريق، نحن خائفون ولا نعرف ما سيحدث”
كما أضاف: “تعرض 13 شخص في الفريق رللاصابة بعدوى كورونا، منهم 8 لاعبين، و5 أفراد من الطاقم الفني”.
وتابع أنطونيو كونتي: “الجميع خائف، الوضع خطير جدا، كل يوم يتم تسجيل اصابات جديدة، لأشخاص كانت تحاليلهم سلبية”.
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