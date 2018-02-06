كونتي يعيش أيامه الأخيرة مع تشيلسي

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أنّ مدرب نادي تشيلسي “أنطونيو كونتي” يعيش أيامه الأخيرة على رأس العارضة الفنية للفريق الإنجليزي.

فمالك النادي “رومان أبراموفيتش” بدأ في البحث عن خليفة للمدرب الإيطالي الذي يعاني من سوء النتائج.

فنادي تشيلسي قد انقاد للهزيمة سهرة أمس ضد واتفورد برباعية كاملة، وكان قبلها قد انهزم ضد بورنموث بثلاثية.

في نفس السياق، “أبراموفيتش” يفكر في التعاقد مع “لويس أنريكي” المدرب السابق لبرشلونة و”كارلو أنشلوتي” المدرب السابق للبايرن.

يذكر أنّ البلوز سيواجهون برشلونة في الدور الثمن نهائي من منافسة دوري الأبطال بعد أسبوع فقط.