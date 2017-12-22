كونتي يلمّح لإمكانية ضم محرز

صرح الإيطالي “أنطونيو كونتي” مدرب تشيلسي، أنه يدرس رفقة الإدارة إمكانية تدعيم الفريق بلاعبين مميزين، كما أكد أن هناك بعض الإشاعات صحيحة والأخرى خاطئة.

وقال كونتي لصحيفة “الصن”: “ندرس إمكانية تدعيم الفريق في الفترة المقبلة بلاعبين مميزين لكني سعيد بالتشكيلة التي أمتلكها”.

وأضاف: “إذا ما كنا نريد تقديم عمل جيد، علينا أن نتحد فيما بيننا لكي نصل إلى أفضل أداء لنا”.

وختم كلامه: “تحدثت مع الإدارة بخصوص هذا الميركاتو الشتوي وسنرى ماذا سيحدث”.

يذكر أن إسم رياض محرز إرتبط كثيرا في الفترة الأخيرة بنادي تشيلسي، خاصة وأن الجزائري يمكنه المشاركة في دوري الأبطال.