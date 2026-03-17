كوندور توضح بشأن شراكتها مع “بيكو”

قدمت مجموعة “كوندور” توضيحات بشأن التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال حفل الإفطار المنعقد يوم الجمعة، والتي قد تكون قد أدت إلى بعض سوء الفهم فيما يتعلق بعلامة بيكو.

وأكدت مجموعة كوندور أنها لا تقوم بتصنيع أي من منتجات بيكو الموجهة للسوق الجزائرية. كما أوضحت أن تعاونها وبيكو يقتصر على إنتاج أجهزة التكييف الموجهة للتصدير نحو السوق المصرية.

وشددت المجموعة على أهمية تقديم معلومات دقيقة وواضحة. بما يضمن تواصلاً شفافًا وموثوقًا مع وسائل الإعلام وشركائها التجاريين وكافة الأطراف المعنية.

