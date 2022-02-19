كوندور ممولا جديدا لشبيبة القبائل

توصل فريق شبيبة القبائل، لاتفاق رسمي، مع شركة الأجهزة الالكترونية “كوندور”، ليصبح ممولا جديدا للنادي القبائلي.

وكشفت الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، عن التحاق شركة “كوندور” بالفريق، لتصبح ممولا، انطلاقا من مرحلة العودة للموسم الجاري

ويأتي هذا بعد الدعوة التي وجهتها إدارة الشبيبة، لجميع الصناعيين، من أجل مساعدة الفريق، للخروج من ضائقته المالية.

في حين أكد رئيس شبيبة القبائل، يزيد ياريشان، عن اقتراب ممويلن آخرين، من ترسيم التحاقهم بالشبيبة خلال الأيام القليلة المقبلة