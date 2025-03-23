كوندي :”مواجهة الجزائر الأكثر أهمية في تاريخنا”

كشف تشيكينيو كوندي مدرب منتخب موزمبيق ان مواجهة الجزائر ستكون “تاريخية” بالنظر إلى أهمية نقاطها في سباق التأهل إلى مونديال 2026.

وقال تشيكينو كوندي في تصريح صحفي نقله موقع “لاغازيت دو فاناك” اليوم الأحد عن مواجهة “مواجهة الجزائر مهمة جدا لأجل الحفاظ على حظوظنا في لعب كأس العالم، من الممكن أن تكون المباراة الأكثر اهمية في تاريخنا، سيكون المستوى مرتفع للغاية”.

كما أضاف كوندي ” المواجهة لا تتشابه تماما مع المواجهة الأخيرة التي لعبناها أمام منتخب أوغندا في كوت ديفوار”، في لقاء جرى لحساب الجولة الخامسة من التصفيات.

وستجري المواجهة المهمة كثيرا في سباق التأهل إلى مونديال 2026، بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد سهرة الثلاثاء بداية من الـ 22:00 سا، التي سيدخلها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بنية الفوز بالنقاط الثلاث لا غير.