“كونسيساو”: “براهيمي لاعب محترف بالرغم من وصوله لنهاية عقده” !

كشف “سيرجيو كونسيساو” مدرب “بورتو” البرتغالي، أن اللاعب الجزائري “ياسين براهيمي” أصبح لاعبا حرا ويمكنه التفاوض مع أي فريق آخر.

فنجم الدراغاو ينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي، وبالتالي يمكنه التفاوض في هذا الميركاتو الشتوي.

وبهذا الصدد صرح “كونسيساو” قائلا: “لدى براهيمي وهيريرا عقد ينتهي في نهاية الموسم لذلك يمكنهم التفاوض مع أي فريق في الميركاتو الشتوي”.

وأضاف: “أنا أتعامل مع مجموعة من اللاعبين المحترفين، وأعلم أنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل الفريق واذا شعرت أن هناك انخفاض في مستواهما فلن يشاركا بطبيعة الحال شأنهم شأن البقية”.

يذكر أن المفاوضات بين إدارة “بورتو” و “براهيمي” وصلت إلى طريق مسدود واللاعب الجزائري يتجه للرحيل في الصائفة المقبلة.