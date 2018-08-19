“كونسيساو”: “من غير المعقول ما يحدث مع براهيمي” !

أكد “سيرجيو كونسيساو” مدرب “بورتو” أن معاقبة “براهيمي” سيكون أمر غير معقول خاصة بعد تدخل أطراف أخرى في قضية اللاعب في إشارة لنادي “بنفيكا”.

وقال “كونسيساو” في ندوة صحفية: “من غير المعقول ما يحدث مع براهيمي وليس علينا التحدث في كل هذا”.

وأضاف: “براهيمي لاعب محبوب ورائع، ويتوجب على الجميع إحترامه”.

وتابع: “ياسي سيبقى مركز مع الفريق وسنحاول تقديم أفضل أداء لنا هذا الموسم في البطولة لأن هدفنا واضح وهو الدفاع عن اللقب”.

يذكر أن اللاعب الجزائري مهدد بالإيقاف لأكثر من مباراتين على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إدارة “بنفيكا”.