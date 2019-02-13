“كونسيساو” يزيد حالة القلق على “براهيمي”

زاد “سيريجو كونسيساو” مُدرب نادي “بورتو” من حدة القلق على الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بعد إصابته أمام “روما” في “التشامبينزليغ”.

وصرّح التقني البرتغالي قائلا :”لا أملك أي معلومات بخصوص الوضعية الصحية لبراهيمي، ولا يمكنني منحكم أي تفاصيل، بشأنه لحد الساعة”.

وأضاف :”نحن في فترة حساسة من الموسم، ونأمل أن يكون جميع لاعبينا دون إستثناء جاهزين خلال مُباريات الدوري ورابطة الأبطال”.

وظهر أسطورة “السيليساو” مُتخوفا كثيرا من فُقدان خدمات نجمه لفترة طويلة، خاصة وأن مشاكل الكاحل، غالبا، تتطلب راحة طويلة نسبيا.