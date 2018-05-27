كونسيساو يعارض رحيل براهيمي عن بورتو!

أبدى مدرب نادي بورتو البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، رفضه مغادرة الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، قلعة التنانين، خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت وسائل إعلام برتغالية، أن المدرب سيرجيو كونسيساو، طالب إدارة ناديه بظرورة الإحتفاظ بركائز الفريق، وعلى رأسهم ياسين براهيمي.

وتأتي مطالب المدرب كونسيساو، لتصطدم برغبة ياسين براهيمي، الذي يسعى لتغيير الأجواء هذا الصيف، وخوض تجربة جديدة خارج أسوار بورتو.

خاصة وأن لاعب الخضر، يحظى بإهتمام العديد من الأندية الأوربية، أبرزها نادي روما الإيطالي، بيشكتاش التركي، إيفرتون، ونيوكاست الإنجليزيين.

يذكر أن براهيمي، قاد ناديه بورتو، للتويج بلقب الدوري البرتغالي لهذا الموسم، بمشاركته في 49 مباراة في جميع المنافسات مسجلا 12 هدف، ومانحا 10 تمريرات حاسمة.