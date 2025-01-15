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الرياضة

كونسيساو يوضح سبب استبداله بن ناصر بعد الشوط الأول أمام كومو ويوجّه له نصيحة

بقلم فيصل زيان بوزيان
كونسيساو يوضح سبب استبداله بن ناصر بعد الشوط الأول أمام كومو ويوجّه له نصيحة
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تحدث مدرب نادي ميلان، سيرجيو كونسيساو، عن سبب استبداله اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أمس الثلاثاء، خلال مواجهة كومو.

في إطار الجولة الـ19 المؤجلة من “الكالتشيو” الإيطالي.

وصرّح المدرب كونسيساو، بعد المواجهة التي انتهت بفوز الروسونيري بهدفين مقابل هدف: “قمت باستبدال إسماعيل لأنه تلقى بطاقة صفراء. وهو أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للاعب خط وسط”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “من المستحسن أن يتطور بن ناصر رفقة زميله فوفانا من ناحية احتلال المساحات مع الكرة أو من دونها. لأننا لاحظنا خلال مواجهة كومو أن تمركزهما كان يفتقر إلى الدقة”.

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