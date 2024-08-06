كونفدرالية النقابات الاسبانية تُدين الموقف الفرنسي بخصوص الصحراء الغربية

أدانت كونفدرالية النقابات الاسبانية موقف الحكومة الفرنسية “غير الشرعي” بخصوص الصحراء الغربية.

وجددت الكونفدرالية دعمها وتضامنها الكامل مع الشعب الصحراوي في مواجهة هذه “الخيانة الجديدة” لحقه في الاستقلال.

وجاء في بيان للكونفدرالية: “لقد علمنا هذا الأسبوع بحدوث تحول جديد في السياسة الأوروبية من خلال رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي اعترف فيها ظلما وجورا. بالخطة المزعومة التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة. ويزعم أنها المخرج لحل النزاع في الصحراء الغربية”.

وأضافت كونفدرالية النقابات الاسبانية على أن هذا المنعطف الجديد يبين مرة أخرى كيف أن البلدان الرأسمالية تقف إلى جانب قوى الاحتلال لمصالحها الخاصة. وتغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين الذين يعانون ظروف الاحتلال.

وأدان البيان، بشدة أي قرار لا يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. كما أدان التجاهل المستمر لمختلف قرارات الأمم المتحدة وشتى الطلبات المقدمة في الاتحاد الأوروبي لوقف نهب الموارد الطبيعية الصحراوية. وأكدت الهيئة مواصلتها المشاركة ودعم أي تعبئة لصالح الشعب الصحراوي.