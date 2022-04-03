قناة النهار كونك خفيف 2 : موسى كان شاطر على أسامة و ربح 5000 دج في زوج دقايق بقلم قناة النهار نشر في 03 أفريل 2022 - 16:38 شارك غرِّد أرسل 67 0 كونك خفيف 2 : موسى كان شاطر على أسامة و ربح 5000 دج في زوج دقايق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/72q9c برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا هوارية بن رقطة :" تحـذير من إستمرار الرياح القوية على هذه المناطق"..التفاصيل قناة النهار 15 مارس !.. بلماضي : للأسف كاين مسؤولين هدرو وين رايحين نحضرو قناة النهار 20 مارس بعد تخفيف الشروط الصحية .. هكذا يتم إستقبال المسافرين بنقاط الدخول بالمطارات قناة النهار 22 مارس وزير الصناعة : الاستيراد حطم الإنتاج الوطني وحان الوقت لتشجيع المنتوج المحلي قناة النهار 29 مارس غلاء الأسعار..لاحدث عند الجزائريين "والفناها" قناة النهار 01 أفريل الإفتتاح الشعبي للصالون الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري قناة النهار 25 مارس إنخفاض محسوس لأسعار الخضر والفواكه أيام قبل رمضان قناة النهار 27 مارس فاسألوا: الدعوة للألفة والوحدة قناة النهار 23 مارس أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 70 ملم على 11 ولاية الوطني 17 مارس أمطار رعدية معتبرة بداية من يوم غد الإثنين .. قناة النهار 03 أفريل