كونور ماكغريغور يُعلن رسميا إعتزاله !

ونشر “كونور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: ” أيها الأصدقاء، لقد قررت اعتزال منافسات الفنون القتالية المختلطة. أشكركم جميعا على هذه الذكريات الرائعة. كانت مسيرة حافلة بالفعل”.

وكان ماكغريغور، البالغ 31 عاما، والبطل السابق في وزني الريشة والخفيف، قد اعتزل للمرة الأولى في أفريل 2016.

وفي مارس 2019 أعلن مرة أخرى الاعتزال لكنه عاد للمنافسات في المرتين.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020