كونور ماكغريغور يُعلن رسميا إعتزاله !

الرياضة
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كونور ماكغريغور يُعلن رسميا إعتزاله !
بقلم أمير بهلول

فاجئ الإيرلندي “كونور ماكغريغور” بطل العالم في رياضة الفنون القتالية UFC، بإعلان إعتزاله هذه الرياضية بصفة نهائية.

ونشر “كونور” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: ” أيها الأصدقاء، لقد قررت اعتزال منافسات الفنون القتالية المختلطة. أشكركم جميعا على هذه الذكريات الرائعة. كانت مسيرة حافلة بالفعل”.

وكان ماكغريغور، البالغ 31 عاما، والبطل السابق في وزني الريشة والخفيف، قد اعتزل للمرة الأولى في أفريل 2016.

وفي مارس 2019 أعلن مرة أخرى الاعتزال لكنه عاد للمنافسات في المرتين.


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