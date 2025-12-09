كونيناف مجددا امام العدالة بعد تحويلهم مستثمرة فلاحية الى منشآت صناعية بزالدة بطريقة غير قانونية

اجلت اليوم الثلاثاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 23 ديسمبر الجاري ملف قضية فساد جديدة توبع فيه بها كونيناف رضا طارق ، بعد متابعته بإستفاذته من مستثمرة فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة غير قانونية ،وتحويلها الى منشآت صناعية بتمويل من شركات اجنبية بالخارج ،وجاء تاجيل قضية الحال بطلب من هيئة دفاع المتهمين .

هذا وقد توبع المتهم كونيناف رضا طارق رفقة متهمين اخرين

بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبييض الأموال و العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة إجرامية منظمة.

القضية تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد .

المتهمون قاموا بمخالفة دفتر الشروط وبناء مشروع صناعي على ارض فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة مخالفة للقانون كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات .