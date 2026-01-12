إلى لكل حواء..

كوني أنثى راقية بهذه التصرفات البسيطة..

** قومي بتمضية بعض الوقت مع النّساء الأخريات، فإنّ الجلوس معهن والتّحدّث إليهن، سيجعلك تتواصلين مع جانبك الأنثوي أكثر، وتكسبين معرفة أكبر.

** ثقي بجاذبيّتك وقدراتك، فالأنوثة ليست حكرًا على نمط شخصيّة معيّنة، فأنت حرة بشخصيّتك، فقط أحبّي نفسك، ولا تجلدينها بالسلبية.

** أبقي نفسك بعيدةً عن النّزاعات والمجادلات، وفكّري بالأشخاص من حولك وليس بنفسك فقط، وضعي نفسك مكانهم، واعلمِ أنهم يمرّون في الكثير من المشاكل في حياتهم، كما تمرّين أنتِ، فكّري بجانبهم من القّصة قبل أن تغضبي.

** كوني أكثر تقبّلًا للعالم من حولك، الحسن منه، والسّيء، حتى تعيشي في سلامٍ مع نفسك ومعهم، تقبّلي الأمور التي لا يمكنك تغييرها بكل تواضع، وركّزي على الأشياء التي تستطيعين تغييرها، فذلك سيجعلك أكثر سعادةً وحكمة..

** واعلمي حبيبتي أن الأنثى ذكيّة، وقويّة، قادرة على تحقيق النّجاح والإنجاز، فذلك ليس حِكرًا على الذّكور، وأشعري بالإعتزاز بذلك، ولا تتخلي عن أحلامك وطموحاتك لمجرد أنّها لا تتفق مع مفهوم الأنوثة لدى شخصٍ ما، فمثلاً كونك تحبين اللّون الوردي فهذا لا يعني أن لا تؤخذي على محمل الجد.

