كوني عونا لزوجك حتى ينجح في حياته الاجتماعية

كوني عونا لزوجك

تنظيم الحياة الاجتماعية:

كثيرا ما يجد الزوج نفسه تائها بين الحياة المهنية والاجتماعية، وفي الكثير ما يغلب جانب على الأخر، ولأن الرجال عمليين أكثر، تجدهم يولون اهتمام أكبر للحياة المهنية، في حين علاقاتهم الاجتماعية تكون مشوشةتفتقر إلى عنصر العاطفة،

تنظيم وقت الأسرة:

الحياة في المنزل بين الزوجين هي جزء أساسي من الحياة الاجتماعية لذا من المهم جداً العمل على أن تكون إيجابية وجيدة، وهنا تكمن أهمية عمل الزوجة على محاولة التوفيق بين الأوقات التي يجب قضاؤها في المنزل أو خارج المنزل بين الزوجين معاً،

كوني عونا لزوجك

تذكير الزوج بواجباته الاجتماعية:

حتى لا يخسر الزوج نجاح حياته الاجتماعية، يمكن للزوجة أن تساعده على أن يهتم بهذا الجانب أكثر، كأن تشجعه وتحبب له الزيارات العائلية، أو أن تدعوا بعض أفراد العائلة من الحين إلى الآخر حتى يبقى الزوج قريبا منهم، ومرتبطا بهم.

الاهتمام بالعلاقة العاطفية:

قد يتكبد الزوجان معاً مسؤوليات كبيرة في العمل والأسرة ما يمكن أن يؤثر على الحميمية داخل الأسرة وينتج عنه في بعض الأحيان فقدان عامل الرومانسي، لذا يمكن إنقاذ الجو الأسري هذا من ذلك البرود عن طريق وضع خطط لتواريخ خاصة تهم الزوجين وتخصهما وجعلها مناسبة للاحتفال معا، وفي حال وجود أطفال فيمكن تصميم نشاط معين لهم مع الوالدين أو بشكل منفصل، وهذا تسعى لتحضيره الزوجة.

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