كوني ودودة

فالتحدث بودّ ولطف مع الآخرين يزيل الحواجز والحرج، وبذلك يجعلكِ تكسبين حب من حولك وتندمجين بسهولة معهم.

تخلصي من التوتر والقلق:

التوتر والقلق يجعل الأشخاص يتصرفون عكس طبيعتهم، وكلما تخلصت من التوتر والقلق في التعامل مع المحيطين، زاد ذلك من التقارب والاندماج الطبيعي.

كوني أنت المبادرة إن لزم الأمر:

تحلي بالجرأة والمبادرة في التعرف إلى المحيطين بكِ، سواء كانوا زملاء في العمل أو جيرانًا في السكن، وكوني لطيفة وتلقائية وراعي الحدود الشخصية في التعامل معهم.

كوني ودودة

شاركي في المناسبات الاجتماعية:

وكذلك المشاركة في المناسبات الاجتماعية يجعلكِ تتعرفين إلى المحيطين بكِ. أو ربما تكسبين علاقات جديدة ومفيدة.

كوني مستمعة جيدة:

كوني منصتة ومستمعة جيدة، كما يجب أن تكوني متحدثة لبقة وراعي إتيكيت الحديث والتعامل برقي ومودة، الاستماع للآخرين بحب واهتمام يجعلكِ تكتسبين ودهم وثقتهم وصداقاتهم.

تحلي بالتلقائية ولا تتصنعي:

يجب أن تكوني على طبيعتك دون تكلف أو تصنع في الحديث أو الفعل، مع مراعاة مشاعر الآخرين. والحديث معهم بتلقائية ومحبة، وهذا يجعل منك شخصية اجتماعية ودودة.

كوني ودودة

كوني مجاملة:

لا مانع من المجاملات الاجتماعية والتي تجعلكِ تتقربين من الآخرين وتذيبين المسافات، حيث تفتح أبواب جديدة للعلاقات الإنسانية.

تعلمي لغة الجسد:

تعرفي إلى لغة الجسد وكيف تخلقين انطباعًا مميزًا عنكِ لدى الآخرين، لأن حركة اليد وطريقة الحديث وتعبيرات الوجه وحركة اليدين.

كوني مرنة:

تحلي أيضًا بالمرونة في تقبل العادات والتقاليد المغايرة لكِ، وكوني مرنة في تقبل طباع المحيطين بكِ وكذلك إيجاد طريقة للتعامل معهم، لأن المرونة من أهم صفات الشخصية الاجتماعية.