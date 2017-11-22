كوهلر يعرض تقريره أمام الأمم المتحدة اليوم

يعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية “هورست كوهلر”، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي نتائج أولى زيارته إلى المنطقة.

في محاولة لدفع مسار التسوية المتوقف منذ 2012 بسبب العراقيل التي يضعها المغرب أمام الخطط الأممية لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة للقناة الأولى، أنّ التقرير تقييمي لنتائج الجولة الأولى التي قام بها للمنطقة.

مبرزا أن الآمال معلقة ليكون التقرير منصفا للقضية الصحراوية.

وأوضح أحمد بوخاري، أنه من المنتظر أنّ يتضمن تقرير كوهلر طبيعة النزاع بين المغرب والصحراء الغربية.

معتبرا أن المتسبب الأول في هذه العراقيل الاحتلال المغربي، لكن فرنسا هي السبب الجوهري في عرقلة مسار التسوية.