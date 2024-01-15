كويسي: “آيت نوري يملك مكانته ضمن تشكيلة الخضر في “كان” كوت ديفوار”

أثنى الدولي الجزائري الأسبق، مصطفى كويسي، على التعداد الحالي للمنتخب الوطني، وبالخصوص اللاعب آيت نوري، مؤكدا استحقاقه مكانة أساسية.

وصرح كويسي، لموقع “النهار أون لاين”: “منتخبنا يضم حاليا تعداد فيه مزيج بين لاعبين من أصحاب الخبرة، ولاعبين آخرين شبان”.

كما أضاف: “بالنسبة لي آيت نوري، يملك مكانة أساسية في تشكيلة المنتخب الوطني، بالإضافة لحسام عوار، وشعيبي”.

وتابع مصطفى كويسي: “بالنسبة لي حان الوقت للاعتماد على هذه الأسماء الجديد، من خلال منحها الفرصة”.