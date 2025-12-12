كويسي: “أتوقع نهائي بين الجزائر والأردن في كأس العرب”

كشف الدولي الجزائري الأسبق، مصطفى كويسي، تكهناته بخصوص باقي مشوار المنتخب الوطني للرديف، في بطولة كأس العرب الجارية بقطر.

وصرح كويسي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المنتخب الوطني تنتظره مباراة صعبة أمسية اليوم في الدور الربع نهائي ضد منتخب الامارات”.

كما أضاف: “منتخبنا قدم لحد الآن مشوار في المستوى، خلال دور المجموعات، ونتمنى أن يواصل على هذا النسق بتحقيق التأهل أمام الامارات”.

وتابع مصطفى كويسي: “أتوقع أن يكون نهائي بطولة كأس العرب، بين المنتخب الجزائري، والمنتخب الأردني”.

يذكر أن المنتخب الوطني للرديف، يواجه سهرة اليوم الجمعة، انطلاقا من الثامنة والنصف ليلا، منتخب الامارات، لحساب ربع نهائي كأس العرب.